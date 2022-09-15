Поставки будуть координуватися з союзниками в рамках НАТО

Німецький міністр пообіцяв Україні озброєння. Поставки будуть координуватися з союзниками в рамках Північноатлантичного альянсу.

Про це пише Spiegel.

"Більше зброї поїде в Україну", - заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек в кулуарах обговорень "Великої сімки" в Бранденбурзі.

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При цьому він не уточнив, чи йде мова про передачу вже анонсованого озброєння або про додаткові поставки.

Як раніше повідомляв УНІАН, німецьке видання Die Welt писало, що в Німеччині з червня поточного року блокуються подальші поставки важкого озброєння в Україну. Міноборони ФРН проводить регулярні зустрічі з обговоренням цього питання. Але вони закінчуються нульовим результатом для ЗСУ.

При цьому депутати Бундестагу Крістіан Клінк( СДПН), Сара Нанні (Союз 90/Зелені) і Олександр Мюллер (ВДП) озвучили думку, що Німеччина повинна терміново надати більше зброї Україні для забезпечення її виживання, навіть якщо це спричинить тимчасові прогалини в бундесвері.

Пізніше стало відомо, що Німеччина передала Україні ще чотири зенітні самохідні артилерійські установки Gepard. Зокрема, у розділі Про надання Україні військової підтримки йдеться про те, що нею вже отримано 24 зенітних самохідних артилерійських установок.

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