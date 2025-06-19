Це одна з найпотужніших неядерних бомб у світі — 13 600-кілограмову GBU-57 E/B Massive Ordnance Penetrator.

США можуть втрутитися у війну Ізраїлю з Іраном, щоб використати 13-тонну надбомбу для знищення ключової ядерної бази країни, пише Axios.

Йдеться про одну зі найпотужніших неядерних бомб Сполучених Штатів — 13 600-кілограмову GBU-57 E/B Massive Ordnance Penetrator (MOP).

Лише США володіють цією бомбою, здатною пробивати надглибокі захищені об’єкти. Іранський ядерний об’єкт у Фордо, який розташований під товстим шаром гірських порід, недоступний для звичайної ізраїльської авіації. MOP — єдина неядерна зброя, здатна знищити цю ціль.

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Що відомо про цю бомбу

MOP — надточна авіабомба, розроблена для знищення зброї масового ураження в глибоко захищених об'єктах.

Її можуть скинути з бомбардувальників-невидимок B-2 Spirit, які можуть діяти безперешкодно на великій відстані.

За словами експертів, для гарантованого знищення Фордо може знадобитися прицільне застосування щонайменше двох таких бомб.

Збройне втручання США буде безпрецедентним кроком. Ніколи раніше MOP не застосовували в реальному конфлікті. Але ситуація навколо Ірану, зокрема його ядерна програма, яку Ізраїль прагне знищити повністю, може змусити Вашингтон піти на цей крок.

Ізраїль проти Ірану

Ізраїль завдав серії масованих авіаударів по території Ірану, знищивши критичну ядерну і ракетну інфраструктуру. Іран відповів сотнями ракет і безпілотників, але більшість були перехоплені. Загинули сотні людей з обох сторін, переважно цивільні.

Чиновники США готуються до того, що Вашингтон завдасть удару по Ірану вже найближчими днями, пише Bloomberg із посиланням на свої джерела.

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