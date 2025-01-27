Його польотний час становить 35 годин, а крейсерська швидкість дорівнює 350 км/год.

Аерокосмічні сили Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Ірану заявили про готовність до експлуатації надважкого безпілотника "Газа". Про це повідомляє офіційне агентство новин Ісламської республіки IRNA.

Розробники вже продемонстрували можливості нового БпЛА: під час навчань "Потужність Великого Пророка" вдалося знищити вісім цілей у ході комбінованої операції.

Безпілотний апарат має вражаючі розміри. Його розмах крила становить 22 м, а злітна маса дорівнює 3100 кг. Для порівняння, Bayraktar TB2 має розмах крила 12 м, а його максимальна злітна маса - 650 кг.

"Вантажопідйомність "Гази" становить не менше 500 кг та до 13 бомб", - повідомляє IRNA. Польотний час "Гази" - 35 годин, а крейсерська швидкість апарату дорівнює 350 км/год. Дальність польоту БпЛА становить 1000 км.

Нова зброя Ірану

Нагадаємо, в минулому році Іран представив безпілотний ‎винищувач "п’ятого покоління"‎, що побудований на базі літака Qaher-313, який сама Ісламська республіка позиціонує, як винищувач-невидимку. Останній нібито може нести авіабомби та ракети класу "повітря-повітря".

А нещодавно стало відомо, що в Ірані створили новий дрон-камікадзе Rezvan з дальністю польоту до 20 км. Найбільш ймовірно, що дрон будуть запускати із переносного пускового пристрою, після чого чотири крила БпЛА розкриваються для польоту.

Також повідомлялось, що в Тегерані збираються закупити велику кількість ударних безпілотників типу Ababil-4, Ababil-5 і Arash.

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