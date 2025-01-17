Росія знаходить союзників завдяки західним санкціям.

Два головні противники Заходу - Росія та Іран - планують підписати угоду про "всеосяжне стратегічне партнерство" під час візиту до РФ президента Ірану Масуда Пезешкіана 17 січня - за кілька днів до інавгурації Дональда Трампа.

Як пише Sky News, угода схожа на договір, який Москва підписала з Північною Кореєю торік, після якого тисячі північнокорейських солдатів були направлені на фронт в Україні.

Як заявив в інтерв'ю виданню директор Євразійського центру Карнегі в Росії Олександр Габуєв, головним організуючим принципом зовнішньої політики Росії зараз є ведення війни в Україні.

Відео дня

"Кожна країна оцінюється через призму того, що вона може привнести в бойові дії. Як ця країна може допомогти Росії витримати економічний тиск? І як ці відносини можуть бути використані в Кремлі, щоб покарати Захід? Іран ідеально підходить під цю категорію", - зазначив він.

США і Велика Британія вже звинуватили Тегеран у постачанні Москві балістичних ракет і безпілотників для використання проти України, хоча і Росія, і Іран заперечують це твердження.

Однак новий договір про співпрацю передбачає зміцнення відносин у сфері оборони. У результаті, як зазначив Габуєв, Росія закуповуватиме в Ірані безпілотники, запчастини до безпілотників, ракет і різні види зброї, необхідні їй для бойових дій в Україні. Натомість Іран отримуватиме російські технічні знання.

Ця угода слугує нагадуванням Заходу про те, що світ змінюється і що, на думку Москви, глобальний порядок, заснований на правилах, очолюваний США, руйнується, наголошується в статті.

"Путін часто говорить про своє бажання створити багатополярний світ, вільний від західного імперіалізму і гегемонії Америки. Він хоче показати, що його спроби працюють, незважаючи на зусилля Заходу ізолювати Росію. Спочатку Північна Корея, тепер Іран - солідарність через санкції", - пише Sky News.

Іран і Росія

Раніше повідомлялося, що в новому договорі Іран відмовився визнати окупований Крим та інші "спірні території" російськими. Водночас обидві країни зобов'язуються протистояти незаконним екстериторіальним санкціям, включно із вторинними санкціями США, і підтримувати одна одну на міжнародних форумах.

ЗМІ також повідомляли, що між Іраном і Росією відбуваються таємні зустрічі. Іран здійснює секретні дипломатичні місії до Росії, щоб отримати допомогу з розвитком ядерної програми та протиповітряної оборони.

Вас також можуть зацікавити новини: