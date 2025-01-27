'Калашников' створив 'нові' автомати (фото)

Автомати АК-12К та АК-12СК розроблені під патрон 5,45х39 мм.

"Калашников" розробив дві нові модифікації автомата АК-12 – укорочену та малогабаритну. Їх уперше покажуть у лютому на виставці IDEX 2025, яка буде проходити в Абу-Дабі (ОАЕ). Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Укорочена версія отримала назву АК-12К, у той час як малогабаритну назвали АК-12СК. Обидва варіанти розробили під патрон 5,45х39 мм. Як повідомляють самі росіяни, вони мають "‎покращені технічні, ергономічні та експлуатаційні характеристики"‎.

"При стрільбі з них використовуються, зокрема, 5,45-мм патрони зі звичайною кулею 7Н6, 5,45-мм патрони з кулею підвищеної пробильності 7Н10, а також 5,45-мм патрони з трасуючими кулями 7Т3 і 7Т3М", – повідомляють розробники.

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Місткість магазинів АК-12К та АК-12СК складає 30 патронів. У комплектацію до зброї входить прилад малошумної стрільби масою не більше 0,8 кг. Маса самого АК-12К без магазину, ременя та приладдя становить не більше 3,4 кг. Заявлена маса АК-12СК – 3,2 кг.

Стрілецька зброя росіян – що відомо

Зазначимо, що сам по собі АК-12, на базі якого створили нові версії, використовує загальну схему та технічні рішення колишніх модифікацій Автомата Калашникова.

Таким, його лише умовно можна назвати "принципово новим" (саме таке формулювання використовують російські ЗМІ). Головними перевагами АК-12 перед старим АК-74 розробники називають більшу точність і купність стрільби.

У той же час, на думку українських фахівців, АК-12 "не пристосований до використання" і славиться нестачею запчастин. За словами військового експерта Олександра Коваленка, автомат не може похвалитись ані міцністю, ані надійністю, ані ергономічністю.

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