Бронетранспортери пройшли капітальний ремонт та часткову модернізацію.

Державне підприємство «Київський бронетанковий завод», що входить до складу державного концерну «Укроборонпром», передало державному замовнику партію з чотирьох відновлений БТР-80, які пройшли на підприємстві капітальний ремонт та часткову модернізацію.

Читайте такожНазвано українську зброю, що користується великою популярністю за кордоном

Про це повідомляє прес-служба державного концерну «Укроборонпром».

«Наші фахівці провели капітальний ремонт машин з суттєвим відновленням корпусів, відновили роботу всіх агрегатів та вузлів, а також виконали часткову модернізацію. На бронетранспортерах, зокрема, встановлено нові сучасні засоби зв’язку, навігаційне обладнання, прилади радіаційної розвідки, нові колеса - все українського виробництва», - повідомив директор КБТЗ Володимир Синявський.

Крім того, в рамках іншого договору фахівці Київського бронетанкового заводу здійснили ремонт за технічним станом бронетранспортера БТР-3ДА - після успішного проходження випробувань бронетранспортер також передано державному замовнику.

Київський бронетанковий завод - довідка

Державне підприємство «Київський бронетанковий завод» спеціалізується на виробництві легкого бронетанкового озброєння, капітальному ремонті та модернізації бронетанкової, інженерної та бойової техніки, ракетно-артилерійського озброєння, а також виготовленні запасних частин до бронетанкового озброєння та техніки.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юлія Янкевич