Напередодні французькі ЗМІ заявили про тренування українських пілотів на винищувачах Mirage.

У Франції українські авіатори проходять підготовку з протиповітряної оборони. Навчання пілотуванню літаків Mirage 2000 не проводиться. Про це повідомив представник Міноборони Франції генерал Ян Гравете, пише Le Monde.

"Українські авіатори проходять підготовку у Франції з протиповітряної оборони, а також з виживання в разі катапультування на ворожій місцевості. Ми не навчаємо українських пілотів ні пілотуванню, ні використанню систем озброєння", — пояснив генерал.

Він зазначив, що в цілому Франція має намір "забезпечити спеціалізовану підготовку" до 1200 українців протягом року. Крім того, французькі військові інструктори планують взяти участь у навчанні ще 600 українців щомісяця на території Польщі в рамках європейської місії.

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Навчання українських пілотів за кордоном

Напередодні французька газета Le Figaro повідомила, що на авіабазах Мон-де-Марсан і Нансі вже більше місяця тренуються 30 українських пілотів. Стверджувалося, що їх навчають пілотуванню винищувачів Mirage 2000.

Однак потім спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат виступив зі спростуванням. За його словами, у Франції проходять навчальні курси для авіанаводчиків. Також там авіаторам викладають курс виживання. Але поки льотний склад не навчають.

У той же час раніше стало відомо, що кілька українських пілотів пройшли тестування на одній з американських повітряних баз. За словами Ігната, там теж не йшлося про навчання - американці перевіряли рівень підготовки українських пілотів.

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