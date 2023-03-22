Спікер Повітряних сил запевняє, що далі обговорень цей процес поки не пішов.

Інформація французьких журналістів про нібито навчання українських льотчиків на винищувачах Mirage не відповідає дійсності. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Радіо Свобода.

За його словами, в даний час кілька тисяч українських військовослужбовців проходять підготовку в різних країнах світу, що є "типовим явищем".

Серед них є в тому числі і представники Повітряних сил ЗСУ. Ігнат зазначив, що безпосередньо у Франції проходили навчальні курси для авіанаводчиків. Також там проводилися курси виживання для авіаторів. Однак поки льотний склад не навчають.

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"Різні країни сьогодні пропонують повітряним силам ЗСУ свої майданчики для можливого потенційного майбутнього навчання наших пілотів на той тип [винищувачів], який буде обраний колегіально в консультаціях з нашими західними партнерами. Мова про навчання саме льотного складу зараз не йде", – заявив спікер.

Навчання українських пілотів за кордоном

Сьогодні французьке видання Le Figaro повідомило, що у Франції вже півтора місяці українські пілоти навчаються польотам на французьких же винищувачах Mirage 2000. Нібито тренуються відразу 30 льотчиків.

Правдоподібності цій новини додала та обставина, що на початку березня французька влада заявила про можливу передачу Україні саме винищувачів Mirage. Тоді йшлося про постачання 12 літаків.

Слід також додати, що кілька тижнів тому стало відомо, що в США на одній з авіабаз пройшла тестування група українських пілотів. Як пояснили в повітряних силах, американці хотіли зрозуміти, наскільки підготовлені українські льотчики.

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