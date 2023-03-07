Юрій Ігнат зазначив, що США хоче зрозуміти рівень українських пілотів.

Україна має план навчання українських пілотів та інженерів, які б керували і обслуговували сучасні західні літаки, а також вже готує відповідну інфраструктуру під їх прийом у нашій країні.

Про це речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, у США дійсно знаходяться два пілоти, а також українські представники Повітряних сил і Збройних сил Міністерства оборони і дипломатичний політичний корпус для того, щоб проаналізувати, скільки часу потрібно на підготовку управління сучасними літаками.

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"Наші пілоти разом з колегами будуть аналізувати, скільки часу і засобів потрібно, щоб організувати цю підготовку. Невідомо, де і на якому типі літака вона проходитиме, але процес іде", - сказав він.

Ігнат зазначив, що США хоче зрозуміти рівень українських пілотів, наскільки філософія управління радянською технікою відрізняється від філософії управління західною технікою.

Наприклад, за його словами, в радянських літаках ручка управління знаходиться посередині, а в сучасних літаках - збоку.

Крім того, за словами речника Повітряних сил, Україна має план дій для навчання не тільки пілотів, але й інженерів, які б підтримували експлуатацію і обслуговування літака. Також в Україні вже готується відповідна інфраструктура, щоб приймати сучасні літаки.

"Міноборони і Мінінфраструктури вже готують інфраструктуру для прийняття вибагливої західної техніки", - сказав він, додавши, що поки достеменно невідомо, які саме літаки можуть бути передані Україні.

Відправка українських пілотів до США: деталі

Раніше західні ЗМІ повідомили, що двоє українських пілотів перебувають у США для проходження оцінки їхніх навичок пілотування бойових літаків, включаючи винищувачі F-16.

США поки що не починають навчати українських пілотів управлінню винищувачами F-16, оскільки рішення про такі постачання ухвалено не було.

Раніше заступник голови Держдепу Вікторія Нуланд заявляла, що США обговорюють можливу передачу Україні винищувачів 4-го та 5-го поколінь.