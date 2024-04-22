У першому кварталі 2024 року ФРН видала дозволи на остаточний експорт озброєнь на 5,2 млрд євро.

Україна стала основною країною-отримувачем експорту озброєнь з Німеччини.

Як повідомляє Міністерство фінансів Німеччини, у першому кварталі 2024 року було видано дозволи на остаточний експорт озброєнь на суму близько 5,2 млрд євро.

Зазначається, що 3,85 млрд євро було виділено на військову зброю, а 1,4 млрд євро - інші види озброєнь.

Відео дня

"На Україну, як і раніше, припадає 74% від загальної вартості виділень на перший квартал 2024 року, і Україна залишається основною країною-одержувачем німецького експорту озброєнь. ", - сказав держсекретар Свен Гігольд.

Він також наголосив, що Німеччина продовжує підтримувати Україну у її війні против російських окупантів.

"Цифри відображають безперервну та далекосяжну підтримку Німеччини Україні в її самообороні проти російської агресивної війни, що суперечить міжнародному праву", - додав Гігольд.

Війна в Україні - допомога Німеччини

10 квітня Німеччина оголосила про надання нового пакету військової допомоги для України. Допомога складається з двох напрямків:

фінансові ресурси від федерального уряду щодо розбудови потенціалу безпеки, які використовуються для фінансування поставок зброї та інших промислових матеріалів;

засоби, що забезпечуються з поставок Федеральних збройних сил.

Як повідомляв УНІАН, Україна та Німеччина планують запустити кілька спільних проектів у сфері військового виробництва. Зараз у Києві з цією метою перебуває делегація на чолі з міністром економіки ФРН Робертом Хабеком

Крім того, Німецький уряд виступив з ініціативою щодо пошуку та надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони.

Вас також можуть зацікавити новини: