Самі росіяни кажуть, що тепер ЗРК може збивати цілі на дальності до 40 км.

Модернізований зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-СМ-СВ" було вперше використано у бойових умовах під час випробувань. Про це з посиланням на російські джерела повідомляє Defense Express.

Створення гусеничного "Панцирь-СМ-СВ" почалося тоді, коли колісний "Панцирь-СМ" не викликав у військових зацікавлення. Експерти пов’язують останнє із вадами шасі "КамАЗ", які призводили до перекидання машини на поворотах. Окрім того, дала про себе знати мала прохідність ЗРК.

Саме так з’явився "Панцирь-СМ-СВ" – варіант комплексу на гусеничному шасі ГМ352М1Е, куди встановили нововведення від версії "Панцирь-СМ".

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За даними самих росіян, ЗРК "Панцирь-СМ"/"Панцирь-СМ-СВ" оснастили новими радіолокаційними станціями, які можуть кращі виявляти малорозмірні цілі.

Комплекс отримав оновлену оптико-прицільну станцію, а дальність ураження цілей збільшили з 20 до 40 км. Зазначається, що за рахунок введення до складу озброєння ЗРК нової "гіперзвукової" ракети можна ефективно збивати гіперзвукові цілі.

ЗРК "Панцирь" – останні новини

Раніше "Ростех" представив новий "Панцирь-СМД-Е" з бойовим модулем, на якому немає автоматичних гармат. При цьому на комплексі встановлено одразу два типи транспортно-пускових контейнерів.

Примітно, що за словами авіаційного експерта Костянтина Криволапа, зенітний "Панцирь-С1" не може ефективно працювати по українських БПЛА, оскільки їх не "бачить".

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