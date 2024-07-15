Зазначається, що система ППО розташована в лісі на острові Рябіновий - за 3,7 кілометра від "дачі" Путіна.

Неподалік від резиденції російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї встановили систему протиповітряної оборони "Панцир-С1". Про це пише російська служба "Радіо Свобода".

Систему встановили на такій самій вежі, які раніше були помічені для установки ППО в Московській області. Зазначається, що ППО розташована в лісі на острові Рябіновий – за 3,7 кілометра від "дачі" Путіна.

"Вежу зі встановленим на ній ЗРК добре видно на нових супутникових знімках Google, зроблених 6 травня цього року. З історії знімків за минулі місяці на сервісі Planet.com випливає, що цю позицію ППО біля валдайської резиденції Путіна спорудили в березні 2024 року. У січні телеграм-канал ВЧК-ОГПУ писав, що атаки українських дронів на Санкт-Петербург пов'язані з перекиданням систем ППО на "захист стратегічно важливого об'єкта на Валдаї" – ідеться в повідомленні.

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Зазначається, що в січні 2023 року ЗМІ публікували знімки ще одного "Панциря", який нібито був встановлений поруч із валдайською резиденцією Путіна в селі Ящерово.

Дачі Путіна: інші новини

Наприкінці травня 2024 року ЗМІ повідомляли про пожежу в резиденції російського диктатора Володимира Путіна в Онгудайському районі Республіки Алтай. Зазначалося, що одна з будівель майже повністю згоріла.

Про зв'язки комплексу з Путіним неодноразово розповідали, зокрема, російські опозиціонери. У ЗМІ додали, що до нього входить "спецгосподарство з обгородженими лісовими територіями і фермою для розведення маралів, у крові яких купається Путін". За різними даними, там розташований і так званий "бункер Путіна".

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