За його словами, Білий дім розглядає це питання.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що Україна просила ще один зенітно-ракетний комплекс Patriot. За його словами, Білий дім розглядає це питання. Про це пише Clash Report.

Водночас президент США наголосив на тому, що Patriot є дуже дорогим.

"Україна запросила Patriot. Я подивлюся. Але він дуже дорогий", - сказав Трамп.

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Очільник Білого дому вкотре повторив, що він "не задоволений тим, що відбувається в Україні".

"Минулої ночі Росія запустила понад 700 дронів. Це треба зупинити. Гине до 7000 людей щотижня з обох сторін", - додав він.

Президент США також заявив, що не знає, хто ухвалив рішення про паузу у військовій допомозі Україні, адже прийняти його міг лише він. Проте Трамп заперечує, що давав таке розпорядження: Він заявив:

"Я б знав. Якщо рішення було прийнято, я б знав. Найімовірніше, я б віддав наказ, але я ще цього не зробив".

Patriot для України

Раніше видання The Wall Street Journal писало, що адміністрація Трампа розглядає можливість надання українській армії ще одного зенітно-ракетного комплексу Patriot.

За словами двох чиновників міністерства оборони, президент почав обдумувати це після останніх обіцянок посилити український захист від російських масованих обстрілів.

Зазначалось, що якщо це рішення ухвалять, то ЗРК Patriot стане першою великою системою озброєння, яку адміністрація Трампа надасть Києву самостійно - без попереднього схвалення з боку Білого дому за президента Джо Байдена.

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