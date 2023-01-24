За даними видання, Німеччина готова дати згоду на реекспорт танків вже в середу, 25 січня.

Берлін не буде затягувати з відповіддю на офіційний запит Міноборони Польщі щодо передачі танків Leopard 2 Україні.

За даними Bloomberg, уряд надасть свій дозвіл на реекспорт танків Leopard 2 вже в середу, 25 січня. Цією інформацією з виданням поділилося джерело, знайоме з питанням щодо передачі техніки всередині Бундестагу.

При цьому інформатори підкреслили, що це рішення є приватним й попросили не розголошувати їхні імена. У разі, якщо Берлін дійсно прийме це рішення, Україна може отримати сотні німецьких танків, що знаходяться в різних країнах Європи.

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Питання про постачання Leopard - 2 Україні

Нагадаємо, що попри підтримку низки європейських країн, зокрема, Польщі, Україні не можуть передати німецькі танки Leopard 2 без офіційного рішення Берліна.

Раніше в Україні очікували, що питання про постачання танків вийде узгодити на засіданні "Рамштайн" 19 січня. Однак після тривалих дискусій учасники зустрічі не дійшли спільної згоди.

Сьогодні стало відомо, що Міноборони Польщі офіційно звернулося до уряду ФРН з проханням надати ліцензію на реекспорт Leopard 2 Україні. Також у Варшаві попросили ЄС компенсувати вартість танків.

Як зазначало видання Spiegel, Берлін дійсно має намір розгледіти заявку Польщі щодо передачі Україні танків Leopard 2 "в терміновому порядку".

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