Моравецький каже, що Німеччина не хоче допомагати Україні у "ширшому розумінні".

Польща просить ЄС компенсувати вартість Leopard 2, які Варшава планує передати Україні, цитує The Guardian польського прем’єра Матеуша Моравецького.

"Ми звернемося за компенсацією до Європейського Союзу, це буде іще одне випробування доброї волі", - сказав він.

Моравецький також сподівається на швидку відповідь Берліна з приводу того, чи зможе Варшава передати німецькі танки. "Я сподіваюся, що ця відповідь надійде швидко, тому що німці уповільнюють, викручуються, діють незрозуміло", - сказав Морацький.

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Він додав: "Ми бачимо, що вони (німці – ред.) не хочуть допомагати Україні у ширшому розумінні".

Танка Leopard для України - що відомо

Попри надихаючі заяви низки країн щодо готовності поставити Україні Leopard, їхня передача танків так і не було затверджена на засіданні "Рамштайн" 19 січня.

Повідомлялося, що у країн були з цього приводу великі дискусії, які поки не ознаменувалися якимось єдиним рішенням. Щоб Україна отримала Leopard від тієї ж Польщі, цю передачу повинен, згідно з експортною ліцензією, узгодити Берлін.

Немає рішення і про постачання американських важких танків Abrams. Вашингтон у всіх своїх заявах посилається на труднощі з обслуговування цієї техніки.

Разом з тим групу українських військових вже відправлять навчатися на Leopard і британських Challenger 2. Це може бути хорошим знаком, що Leopard незабаром все ж з'являться на українському фронті.

До передачі Україні Leopard "залишилося півкроку". Рішення буде незабаром ухвалено, підтвердив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Окремо у ЄС зазначили, що Берлін не блокуватиме передачу країнами Євросоюзу.

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