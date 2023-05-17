Водночас у Бундесвері зазначили, що Берлін позитивно сприймає голландсько-британські спроби створити коаліцію з винищувачів для України.

Німеччина наразі не передаватиме Україні винищувачі, оскільки "Бундесвер не має тут ні можливостей, ні компетенцій".

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після зустрічі з головою Міноборони Великої Британії Беном Воллесом, пише Bild.

За його словами, Бундесвер "не міг відігравати активну роль" у літаковій коаліції. "Це не ті питання, які будуть вирішуватися в Берліні", - наголосив Пісторіус.

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Він зазначив, що Німеччина є експертом у танках і протиповітряній обороні, а також зосереджуватиметься на постачанні боєприпасів.

Тим часом, неназванний представник Міністерства оборони Німеччини заявив виданню Bild, що Берлін позитивно сприймає голландсько-британські спроби створити коаліцію з винищувачів для України.

Зазначається, що в Міноборони вітають будь-які ініціативи, які полегшують Україні організацію оборони. "Однак для Бундесверу наразі зрозуміло, що для цієї мети не буде надано жодного літака з його власних запасів. Протиповітряна оборона України є "першочерговою", - пише Bild.

Зазначається, що Німеччина передає найсучасніші зенітні системи, а кожна країна Альянсу надає для допомоги те, щшо вона може зробити найкраще.

Винищувачі для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський заявив, що над створенням міжнародної коаліції винищувачів для України погодились працювати вже три країни: Британія, Франція і Нідерланди. Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що Лондон готовий стати ключовим учасником цієї коаліції країн.

Тим часом, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін поки не має наміру приєднатися до коаліції щодо постачання західних винищувачів для України. За його словами, Німеччина концентрується на танках, боєприпасах, створенні "діючої системи ремонту" і протиповітряній обороні.

Президент Польщі Анджей Дуда також заявив, що Варшава наразі не готова передати Україні винищувачі F-16 і пояснив, чому. Водночас він запевнив, що готовий і надалі передавати Україні літаки МіГ-29.

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