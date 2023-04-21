Міністр оборони Німеччини вважає, що ЗСУ потрібні якісь інші літаки.

Винищувачі Tornado і Eurofighter, якими володіє Німеччина, не підходять для використання в Україні. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на зустрічі в Рамштайні, пише Tagesschau.

За його словами, винищувачі Tornado і Eurofighter, якими користується Бундесвер, мають зовсім інші можливості, "ніж ті, які зараз необхідні в тій бойовій обстановці, яка зараз у нас в Україні".

Пісторіус зазначив, що Німеччині до того ж самій потрібні саме літаки Tornado для перевезення ядерних бомб США на випадок масштабної воєнної кризи.

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Винищувачі Tornado і Eurofighter

Tornado - надзвуковий багатоцільовий літак третього покоління з крилом змінної стрілоподібності. Є спільною розробкою Великобританії, Італії та Німеччини. Випускався з 1979 року в двох основних версіях – винищувач-бомбардувальник і перехоплювач. До кінця 2010-х років перехоплювачі вже були зняті з озброєння через сильне їх старіння.

Eurofighter Typhoon - багатоцільовий винищувач вже наступного (четвертого) покоління. Також є спільною розробкою кількох країн - Німеччини, Італії, Великобританії та Франції. Випускається серійно з 2003 року і стоїть на озброєнні низки європейських і азіатських країн. Літак використовувався у всіх воєнних конфліктах, де брали участь країни НАТО.

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