Скільки 'Цирконів' у Росії: розвідка назвала точну цифру

В ГУР зазначають, що у 2026 році росіяни планують ще 30 ракет зробити.

Наразі на озброєнні російської армії може бути до 120 гіперзвукових ракет "Циркон". Про це йдеться у відповіді ГУР Міноборони України на запит УНІАН щодо кількості таких ракет у ворога.

"За оцінкою ГУР МО України, наразі на озброєнні ЗС РФ є до 120 ракет "Циркон". Виробляє ці ракети АТ "Военно-промышленная корпорация "НПО машиностроения" у місті Реутов Московської області", - зазначають в українській розвідці.

При цьому додають, що у 2026 році заплановано виробництво приблизно 30 таких ракет.

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"Масове застосування "Цирконів" під час атаки 2 червня 2026 року пояснюється бажанням противника уразити якомога більше об’єктів на території України, оскільки ці гіперзвукові ракети є складними цілями для ППО Сил оборони України. Збільшення застосування ракет цього типу призведе до збільшення кількості протиракет для їхнього перехоплення, які Україна отримує від міжнародних партнерів", - про це зазначає т.в.о. керівника управління ГУР Міноборони України Олег Чорний.

Арсенал "Цирконів" у Росії

Як повідомляв УНІАН, за даними Повітряних сил, в ніч на 2 червня Росія атакувала Україну 8 протикорабельними ракетами "Циркон". Тоді не вдалося збити жодної такої ракети.

Експерт з озброєнь Defense Express Іван Киричевський тоді написав, що йдеться про удар ракетами, які росіяни позиціонували як інструмент боротьби з кораблями західних країн.

Він зазначав, що використання РФ такої кількості ракет для атаки по Києву може стати аргументом для української комунікації із західними партнерами щодо того, наскільки жорсткою буде ймовірна війна РФ проти Європи. Водночас він наголосив, що удари "Цирконами" по українській столиці – це, зокрема, і проблема для США. Оскільки якщо Білий дім не здатен зупиняти російські ракети над Україною, то пізніше він не зможе протидіяти китайським ракетам, які атакуватимуть їх кораблі у Тихому океані.

Цими ударами РФ фактично підтвердила дальність роботи "Циркону" у наземному базуванні, яка сягає 1000 км. Водночас він відзначив невелику бойову частину ракети – 150 кілограмів.

Військовий експерт Павло Нарожний зазначав, що один постріл крилатою ракетою "Циркон" обходиться російським загарбникам у 5-6 мільйоні доларів. І це дорожче, ніж запуск "Іскандерів" чи "Кинджалів".

Експерт розповів, чим протикорабельна крилата ракета "Циркон" відрізняється від інших російських ракет, які країна-агресорка запускала проти України. Зокрема, вона має твердопаливний двигун, який після запуску швидко розганяє ракету до надзвукових швидкостей. Небезпека полягає саме у швидкості ракети, бо залишається мало часу на реагування, аби її збити.

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