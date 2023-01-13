Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук зазначив, що йде робота над передачею ізраїльських технологій.

Ізраїль передасть Україні пакет допомоги. Йдеться про технології, пов'язані з розумним оповіщенням про ракети і дрони.

"Триває робота з передачі ізраїльських технологій, пов'язаних з розумним оповіщенням по ракетах і дронів. Тобто ця технологія офіційно передається ізраїльською стороною. І я думаю, що через деякий час ми отримаємо її повністю", - заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Нагадаємо, що Єрусалим відмовився надавати Києву військову допомогу, щоб не псувати відносини з Москвою, тому обмежилися гуманітарною допомогою.

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Позиція Ізраїлю щодо війни в Україні - що відомо

У жовтні 2022 року Ізраїль офіційно заявив, що відмовляється постачати Україні зброю для боротьби з російськими окупантами. Пізніше міністр оборони країни Бені Ганц повідомив, що Єрусалим надасть Києву допомогу, але ППО не дасть.

На цьому тлі президент Володимир Зеленський закликав Ізраїль визначитися, чи планують вони і далі закривати очі на російський терор.

3 січня 2023 року новий глава МЗС Ізраїль Елі Коен повідомив, що змінить політику МЗС щодо з українського питання.

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