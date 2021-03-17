Подібні заняття відбуваються щотижня.

Особовий склад підрозділів десантно-штурмових військ тренувався відбивати напад повітряного десанту умовного противника.

Про це повідомляє Командування об'єднаних сил ЗС України на Facebook-сторінці.

Читайте такожУкраїнські військові разом з НАТО відпрацювали відбиття ворожого нападу в акваторії Чорного моря (фоторепортаж)За словами командувача об'єднаних сил, генерал-лейтенанта Сергія Наєва, подібні заняття відбуваються щотижня й спрямовані на підтримання навченості та злагодженості військовослужбовців:

«Цього разу, після отримання раптового сигналу воїни-десантники спільно з групою вогневої підтримки швидко здійснили марш, відбили та зупинили наступ в глиб нашої території сил та засобів десанту умовного противника, а також просунулись на панівні висоти та зайняли оборону».

Він додав, що незабаром, згідно з планом бойової підготовки, десантники братимуть участь у тренуваннях із залученням інженерних підрозділів, артилерії та армійської авіації.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц