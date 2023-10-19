Він нагадав про підготовку Німеччиною нового пакету допомоги для України на суму в мільярд євро.

Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер заявив, що уряд у Берліні наразі не постачатиме Києву далекобійні ракети Taurus. Він розповів в інтерв'ю "Європейській правді", що українську сторону поінформували про це рішення.

"Наразі не буде постачань ракет Taurus Україні. На мою думку, федеральний уряд та канцлер Німеччини дуже чітко дали це зрозуміти. Ми поінформували про це рішення також український уряд, причому детально поінформували. І наразі це – все, що я можу сказати публічно з цього приводу", – сказав дипломат.

Він нагадав про підготовку Німеччиною нового пакету допомоги для України на суму в мільярд євро.

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"До нього увійдуть також дійсно важливі складові, що допоможуть зміцнити вашу протиповітряну оборону. До речі, сьогодні Німеччина – можливо, якщо не враховувати США – є провідною країною, що інвестує у вашу ППО", – розповів Єгер.

За його словами, Німеччина надасть Україні ще один комплекс Patriot. Йдеться про повну систему, до якої входять командний пункт, радар, кілька пускових установок і ракети.

Розмови про надання Україні ракет Taurus

На уряд Олафа Шольца посилюється тиск з приводу передачі Україні крилатих ракет Taurus. Важливим моментом могло стати рішення США передати Україні свої ракети ATACMS.

Україна зобов'язалася перед Німеччиною не бити по території Росії далекобійними ракетами Taurus, які Україна хоче отримати на озброєння з метою ураження ворожих цілей на окупованій українській території.

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