Оскільки Берлін так і не наважився на передачу ракет, Київ має альтернативне прохання.

Україна готова змиритися з небажанням Німеччини передавати крилаті ракети Taurus, якщо натомість отримає більше систем протиповітряної оборони. Про це в інтерв'ю німецькому виданню Welt заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми готуємося до найжахливішої зими в історії. Тому ми закриємо очі, якщо не отримаємо Taurus, але отримаємо системи ППО. Ми намагаємося захистити наші електростанції якнайкраще. Але росіяни вчаться. Вони ще раз перевірять нашу витривалість своїми ракетами", – сказав він.

За словами українського дипломата, наразі Київ все ж таки продовжує переговори, аби таки отримати німецькі ракети. Кулеба зазначив, що люди часто забувають про значні зрушення, які вже відбулися в ставленні Німеччини до питання поставок зброї Україні.

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Проблема із поставкою ракет Taurus

Крилата ракета Taurus є спільною розробкою німецьких та швецьких оборонних індустрій. В значній мірі вона є подібною до франко-британської ракети Storm Shadow (SCALP), але все ж це не повний аналог, а самостійний продукт.

Як писав УНІАН, Україна офіційно попросила Німеччину про поставку ракет Taurus у травні поточного року – тоді ж Лондон та Париж почали поставляти Києву свої ракети Storm Shadow.

Як це було і у випадку з танками "Леопард", Німеччина вперто уникає рішення про передачу ракет, не наводячи конкретних аргументів. ЗМІ писали, що Шольц нібито очікує, доки США передадуть свої ракети ATACMS. Але американські ракети вже в Україні, а німецькі – досі ні.

Сам Шольц пояснює небажання постачати ракети Україні страхом ескалації у війні.

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