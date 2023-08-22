Ці ракети здатні уразити глибокі тили російських окупантів, не наражаючи пілотів на небезпеку.

Невдовзі Україна отримає винищувачі F-16 виробництва Lockheed Martin. Втім, тепер українським воїнам необхідні крилаті ракети.

Як пише Forbes, спритні надзвукові реактивні літаки зможуть замінити половину наявного арсеналу українських Повітряних сил із 40- та 50-річних винищувачів і бомбардувальників МіГ та Су.

Повітряні сили можуть збільшити своє угрупування на фронті вдвічі, літаючи на 61 F-16 разом із приблизно 125 старими літаками радянського виробництва.

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"У будь-якому випадку, найбільше значення має те, що можуть нести F-16 американської розробки, оскільки російська війна проти України йде вже 19-й місяць: сучасні ракети "повітря-повітря" і "повітря-земля", плюс високоточні бомби - усе це розширює дальність удару українських бойових літаків, дозволяючи їм атакувати російські позиції в тилу, не входячи у зону ураження ворожої ППО", - пише видання.

Україна вже отримала від своїх союзників широкий спектр сучасних боєприпасів. Техніки модифікували українські винищувачі МіГ-29 і Су-27, а також бомбардувальники Су-24 для цих боєприпасів. Ймовірно, партнери допоможуть українцям осучаснити F-16 від Данії та Нідерландів. Як бонус, F-16 може отримати доступ до всіх найкращих боєприпасів.

"Але ракета, яка може мати найбільше значення, Lockheed Martin Joint Air-to-Surface Strike Missile - двотонна малопомітна крилата ракета з радіусом дії 370 км - все ще є в списку бажань Києва. До тих пір, поки Сполучені Штати не схвалять передачу JASSM Україні, українські F-16 не реалізують свого повного потенціалу", - пише Forbes.

"Попереду ще довгий шлях до того, як F-16 надійдуть на озброєння в Україні, і залишається відкритим питання, наскільки вони вплинуть на результат війни", - пояснив Брінн Таннехілл, аналітик корпорації RAND у Каліфорнії.

Наразі невелике угруповання модифікованих бомбардувальників Су-24М/МР , які літають у складі 7-ї бригади тактичної авіації з аеродрому в Старокостянтинові на заході України, є основною повітряною силою ПС. Вони випускають британські крилаті ракети Storm Shadow і французькі SCALP. Су-24 можуть вражати російські війська та матеріально-технічні вузли на відстані до 249 км.

F-16 ще не сумісний з Storm Shadow або SCALP, але він сумісний з JASSM. Поєднавши F-16 з JASSM, українська авіація могла б подвоїти потужність ударів. Ці ракети можуть допомогти Києву досягти однієї з головних цілей - звільнити Крим.

Десять тижнів тому українські війська розпочали великий контрнаступ на кількох напрямках на півдні та сході України. Мета операцій на півдні, які зараз зосереджені на осі Роботине-Токмак-Мелітополь, а також на долині річки Мокрі Яли, полягає в тому, щоб відкинути українські бригади приблизно на 80 км нинішньої лінії фронту до Чорного моря та розірвати наземний коридор окупантів на Донбасі та півдні з Кримом.

F-16, які випускають JASSM, могли б досягти цього, врятувавши більше життів українців.

"F-16, оснащені JASSM, можуть мати вирішальне значення для заявленого міністром оборони України Олексієм Резніковим довгострокового плану повернення Криму "без бою", - написав Таннехілл.

Україна отримає F-16 - що відомо

Україна має отримати 42 винищувачі F-16 від Нідерландів та 19 літаків від Данії. Передбачається, що перша партія з шести винищувачів відправиться до України ближче до кінця року.

19 серпня Резніков повідомив, що навчання українських пілотів на F-16 "вже розпочалися".

Заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що Сполучені Штати Америки готові приєднатися до навчання українських пілотів на західних винищувачах на F-16, якщо європейські країни не встигатимуть за графіком.

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