Певний час займе підготовка з навчання профільної англійської мови.

США готові приєднатися до навчання українських пілотів на західних винищувачах на F-16, якщо європейські країни не встигатимуть за графіком.

"США готові взяти участь у навчанні українських пілотів, якщо їх буде більше від тієї кількості, з навчанням якої можуть впоратися європейські країни", — заявила заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

За словами представниці Пентагону, якщо Данія та Нідерланди, які взяли на себе ініціативу з навчання, відставатимуть від графіка, або буде потрібно навчити додаткову кількість льотчиків ЗСУ, тоді Штати долучаться до процесу навчання.

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Сінгх зазначила, що українським пілотам потрібно буде пройти серйозну підготовку з навчання профільної англійської мови, щоб бути готовими до польотів на F-16. Вона додала, що це займе певний час.

F-16 для України: що відомо

Як повідомляв УНІАН, Україна має отримати 42 винищувачі F-16 від Нідерландів та 19 літаків від Данії. Перша партія з 6 винищувачів відправиться до України ближче до кінця року.

19 серпня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що навчання українських пілотів на F-16 "вже розпочалися".

У Повітряних силах ЗСУ поділились, що українські аеродроми, зокрема їхні злітно-посадкові смуги, підходять й для обслуговування західних винищувачів F-16. Зокрема, F-16 вже сідали в Україні у 2012 році під час Євро-2012.

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