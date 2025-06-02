Як зазначили у відомстві, загалом дрони завдають 80% від всіх уражень на фронті.

Україна вивела галузь БпЛА на новий рівень та розвиває інноваційні рішення у повітря, на землі та у воді. Наразі український ОПК (Оборонно-промисловий комплекс - УНІАН) може виробляти 10 млн різних дронів на рік. Про це заявив заступник міністра оборони України Олександр Козенко під час безпекового форуму "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі.

За його словами, якщо враховувати досвід, якого набувають українські оператори безпілотників кожного дня, Україна пише доктринальні зміни використання цих засобів ураження. Козенко наголосив, що загалом дрони завдають 80% від всіх уражень на фронті.

Також посадовець запропонував міжнародним оборонним компаніям співпрацювати з українським ОПК, зокрема фінансувати виробництво, створювати спільні підприємства та обмінюватися досвідом.

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Роль дронів на війні в Україні - останні новини

Раніше видання The Telegraph писало, що Україна втрачає перевагу у сфері безпілотників. Як зазначив старший унтер-офіцер 3-ї окремої штурмової бригади з позивним "Джекі", українську перевагу в безпілотниках, яку ми утримували з 2023 року, перевершили росіяни.

"Ми виконали всю роботу зі створення безпілотників як зброї, але ми не змогли досить швидко масштабувати цю зброю на промисловому рівні, щоб вона мала значущий стратегічний ефект. Ми були занадто повільні", - наголосив він.

Водночас волонтерка Дана Ярова повідомила, що Україна виробила власний дрон замість китайських Mavic. Відомо, що раніше Китай обмежив продаж своїх дронів DJI Mavic до України та Європи, однак Сили оборони знайшли альтернативу.

"Те, що Китай закрився, дало нашому виробнику, (який з 2014 року займався фермерськими дронами, потім переключився на військові) - випустити свій Шмавік. Вони його кодифікували і вже йде активна контрактація", - зауважила вона.

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