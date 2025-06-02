Операція 'Павутина': в РФ знайшли склад, у якому зберігали дрони для ударів по авіабазах

За даними з мережі, у приміщенні слідчі нібито знайшли сліди вибухової речовини - гексогену.

В РФ нібито знайшли склад у Челябінську, який українські спецслужби використовували для зберігання дронів, що атакували російські аеродроми. У приміщенні знайшли сліди гексогену, пише проєкт "ВЧК-ОГПУ".

За даними видання, порушено кримінальну справу за статтями "теракт" та "незаконний обіг зброї". Встановлена ​​адреса складу. Раніше ЗМІ поширили інформацію із ймовірною адресою, але вона виявилася хибною. У приміщенні знайшли гексоген.

"Було затримано всіх, хто має відношення до складу та здачі його в оренду (ланцюжок посередників), орендар (громадянин РФ) залишив Росію через Казахстан", - пише проєкт.

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"ВЧК-ОГПУ" додає, що всього було підготовлено 5 вантажних фур, автомобілі завантажувалися в Челябінську та виїжджали до регіонів. Очевидно, водії були використані темну, проте, за прикладом справи про підрив Кримського мосту, найімовірніше, всіх притягнуть до кримінальної відповідальності.

Що таке гексоген

Гексоген — це вибухова речовина, хімічна сполука з групи тринітротолуолу (ТНТ) або точніше циклотрифосфазен (RDX).

Основні характеристики гексогену:

Потужний вибуховий матеріал, широко використовується у військовій справі.

Має високу стабільність і чутливість, що робить його надійним для застосування у бойових зарядах.

Використовується у військових бомбах, детонаторах, мінометних мінах, а також у промисловості для руйнування гірських порід.

Хімічна формула: C3H6N6O6.

Вибухова енергія гексогену більша за тринітротолуол (ТНТ), тому його часто застосовують як посилювач вибуху.

"Павутина" - що відомо про атаку на аеродроми РФ

Як повідомляв УНІАН, 1 червня Служба безпеки України (СБУ) провела масштабну спецоперацію під кодовою назвою "Павутина", завдавши ударів по п'яти російських військових аеродромах.

У результаті було знищено або пошкоджено 41 літак, включаючи стратегічні бомбардувальники Ту-95, Ту-22М3 та літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Операція стала найглибшою за дальністю удару в історії війни, охопивши об'єкти на відстані понад 4 000 км від України, зокрема в Іркутській, Мурманській, Іванівській та Рязанській областях РФ.

Операція готувалася понад 18 місяців. Українські агенти доставили до Росії FPV-дрони, замасковані під дахи дерев'яних будиночків, встановлених на вантажівках. У потрібний момент дахи дистанційно відкривалися, і дрони запускалися для атаки на літаки. Загалом було використано 117 дронів.

За оцінками СБУ, Росія втратила близько 34% своїх стратегічних носіїв крилатих ракет, що становить приблизно $7 млрд збитків. Президент Володимир Зеленський назвав операцію "абсолютно блискучою" та підкреслив, що всі українські агенти безпечно повернулися додому.

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