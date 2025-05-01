Для транспортування задіяли український літак Ан-124.

Сполучені Штати Америки відправили в Україну списані винищувачі F-16. Літаки можуть використовуватися виключно як донори запчастин.

Про це повідомляє The War Zone із посиланням на кадри з завантаженням частково розібраних бортів на український транспортний літак Ан-124 в Аризоні. Згідно з даними бортових трекерів, він прямував до Польщі.

В Повітряних силах США зазначали, що Штати "підтримали постачання європейцями пожертвуваних Україні F-16, надавши Україні списані та повністю непрацездатні F-16 на запчастини". Примітно, що відновити ці літаки для оперативного використання неможливо, адже їм бракує критично важливих компонентів. До прикладу, може йтися про двигун чи радар.

Відео дня

Докази того, що F-16 прямували саме в Україну, з'явилися минулого тижня, коли в соціальних мережах почали поширюватися фотографії, на яких щонайменше три загорнутих в термоусадочну плівку F-16, без крил, хвостів і двигунів, завантажуються на літак Ан-124 в міжнародному аеропорту Тусона, штат Аризона. Борт з номером UR-82027 приземлився там 25 квітня, а наступного дня злетів в напрямку польського аеропорту Жешув-Ясьонка. Він є хабом для постачання західної військової допомоги Україні.

"Докази вказували на те, що Сполучені Штати поставили ці літаки в Україну, хоча офіційного підтвердження цього досі не було. Існувала також імовірність того, що вони призначалися для використання Польщею, можливо, для постачання запчастин або наземного навчання. Польща також є оператором F-16, хоча ці літаки є набагато більш досконалими Block 52+ F-16C/D у порівнянні з моделями A/B, які використовує Україна", – додає TWZ.

Літаки для України

Міжнародні партнери передали Україні кілька партій винищувачів F-16 для протистояння російській агресії. Точна кількість переданих бортів не розкривається.

Крім того, українські Повітряні сили у лютому 2025 року отримали перші французькі винищувачі Mirage 2000, про що повідомляв міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню. Кількість поставлених літаків він не називав.

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