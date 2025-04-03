Україна має отримати від партнерів додаткові американські винищувачі F-16.

Про це заявив командувач Європейського командування Збройних сил США Генерал Крістофер Каволі під час виступу перед Сенатським комітетом з питань збройних сил, передає РБК-Україна. Під час слухань обговорювалася й війна Російської Федерації проти України.

Американський генерал нагадав, що українські Повітряні сили вже мають F-16 та пілотів, які вміють працювати з ними. Винищувачі активно використовують під час відбиття російських масованих обстрілів та атак на позиції окупантів:

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"Є більше F-16, які готуються до розгортання. Є ще більше пілотів, які проходять підготовку".

Каволі підкреслив, що більша частина винищувачів прибула з північноєвропейських країн, Сполучені Штати Америки не передали жодного.

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F-16 в Україні

Нагадаємо, після довгих переговорів партнери погодились надати Україні F-16 для посилення її обороноздатності в боротьбі проти російської агресії.

Оскільки робота з цими винищувачами має свою специфіку, українські пілоти проходять навчання у західних країнах.

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