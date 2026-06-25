ЗСУ отримали партію легкомоторних літаків з Європи: навіщо вони потрібні

ALTO NG обладнані передовими системами, які дозволяють майбутнім льотчикам ефективно відпрацьовувати базові навички.

Україна отримала від Чехії десять літаків ALTO NG – їх постачання здійснили за підтримки Авіаційної коаліції, чеського уряду та благодійного фонду Dárek pro Putina. Про це повідомляє Міноборони України.

П’ять літаків було надано за безпосередньої підтримки уряду Чехії, а ще п’ять – як внесок чеських громадян через фонд Dárek pro Putina "(Подарунок для Путіна").

"Поява цих легкомоторних бортів дозволить розгорнути повноцінну навчальну базу всередині країни, кардинально знизити вартість льотної години порівняно з бойовою авіацією та пришвидшити перехід українських льотчиків на складну західну техніку за стандартами НАТО", – зазначили у оборонному відомстві.

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ALTO NG мають сучасні системи, які дозволяють майбутнім льотчикам ефективно опановувати базові та ключові військові навички.

Це стосується зокрема базового та поглибленого пілотування, зльоту і заходу на посадку за натовськими стандартами, а також комплексу процедур, необхідних для переходу на сучасні західні бойові літаки.

Як зазначають у Міноборони, навчання льотчиків всередині країни суттєво зменшує залежність від іноземних програм, дозволяє оптимізувати використання державних ресурсів і забезпечує більшу автономність у підготовці нових кадрів для Повітряних Сил ЗСУ.

ALTO NG – довідка УНІАН

ALTO NG виробляється чеською компанією Direct Fly. Він оснащений двигуном Rotax 912 ULS потужністю 100 к.с.

Максимальна злітна вага ALTO NG становить 600 кг. Крейсерська швидкість літака досягає 180 км/год, а максимальна швидкість – 260 км/год. Машина має комфортну двомісну кабіну та може застосовуватися для базової підготовки льотчиків.

Волонтери зазначали, що ALTO NG обрала українська сторона, оскільки вважає його "ідеальною машиною для базової підготовки своїх військових пілотів".

Чеська допомога для України – інші новини

Раніше УНІАН писав, що чеська ініціатива із закупівлі артилерійських боєприпасів для України, яка забепечила значна частину поставок снарядів на фронт, зіткнулася з труднощами у фінансуванні.

Попри наявність достатньої кількості боєприпасів на світовому ринку, подальші закупівлі стримуються дефіцитом фінансування та зниженням зацікавленості з боку країн-донорів.

Нагадаємо, чеська ініціатива із закупівлі артилерійських снарядів для України була запущена у 2024 році урядом Петра Фіали. У межах цієї програми союзникам вдалося забезпечити постачання 3,5 мільйона великокаліберних снарядів для ЗСУ протягом вісімнадцяти місяців.

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