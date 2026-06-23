Президент Чехії оскаржив у суді рішення прем'єра не пускати його на саміт НАТО, - POLITICO

Суд має розглянути це питання на своєму пленарному засіданні в середу.

Президент Чехії Петр Павел подав позов проти уряду, оскаржуючи рішення прем'єр-міністра Андрея Бабіша не включати його до складу делегації, яка візьме участь у саміті НАТО в Анкарі в липні.

Як повідомляє POLITICO, позов подано до Конституційного суду Чехії. У ньому Павел, зокрема, просить прояснити, хто має повноваження вирішувати, чи може глава держави бути присутнім на саміті НАТО.

У заяві президент стверджує , що Бабіш намагається "виключити" його з саміту, і таким чином "обмежити роль, надану йому Конституцією". Також Павел підкреслює, що його попередники були присутні на всіх попередніх самітах Альянсу, як і він сам з моменту зайняття посади у 2023 році.

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За даними видання, суд має розглянути це питання на своєму пленарному засіданні в середу.

Водночас, Бабіш заявив, що хоча він "поважає" рішення президента подати позов, але "не вважає це гарною ідеєю". "Конституційним посадовцям не личить подавати позови один проти одного", – зауважив він.

Однак Павел наполягав, що позов стосується "не стільки одного крісла на одній закордонній зустрічі", скільки розподілу влади.

"Якби я не захищав ці повноваження, я б ніс певну відповідальність за те, що широко відчинив двері для подальшого свавільного обмеження повноважень конституційних посадовців", – написав він.

Автори називають суперечку черговою ескалацією у "складних стосунках між двома чеськими політиками, які зіткнулися на президентських виборах 2023 року".

Заборона Павелу їхати на саміт НАТО: що відомо і що передувало

Як повідомляв УНІАН, чеською Конституцією, президенти мають обмежені повноваження, а зовнішня політика визначається урядом. Проте з моменту вступу до НАТО в 1999 році президенти майже завжди очолювали чеські делегації на саміти НАТО.

22 червня стало відомо, що уряд вирішив не включати Павела, який займав посаду голови військового комітету НАТО з 2015 по 2018 рік, до складу делегації їхньої країни на саміті Альянсу наступного місяця.

Бабіш, голова популістської партії ANO, який програв Павелу президентські вибори 2023 року, заявив, що уряд має захищати свої позиції, зокрема витрати на оборону.

Павел неодноразово критикував нинішній уряд за його рішення. Так, одним із випадків був, коли він розкритикував уряд Бабіша за рішення припинити виділяти кошти на чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів для України.

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