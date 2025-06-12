Ще кілька місяців тому Фрідріх Мерц наполягав на необхідності передати ці ракети.

Попри раніше озвучені обіцянки, новий уряд Німеччини на чолі із канцлером Фрідріхом Мерцом не розглядає можливість постачання далекобійних крилатих ракет Taurus для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав у Києві на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Зокрема, у Пісторіуса запитали, чи розглядає новий уряд Німеччини постачання Україні крилатих ракет Taurus.

Відео дня

"Ви поставили мені питання, чи ми це розглядаємо? Я відповідаю вам: ні!" - сказав Пісторіус.

Німецькі ракети Taurus та Україна

Як повідомляв УНІАН, перед парламентськими виборами у Німеччині, які відбулися наприкінця лютого, лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц неодноразово висловлювався про необхідність передати Україні крилаті ракети Taurus.

Однак, ставши канцлером, він став значно обережнішим в заявах і вже уникав прямого підтвердження своїх намірів передати ці ракети. Пізніше стало відомо, що Україна та Німеччина домовилися не розкривати публічно конкретні плани щодо ракет Taurus.

Вас також можуть зацікавити новини: