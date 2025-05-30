Зеленський про Taurus для України: Є теми, про які ми з Мерцом не говоримо публічно

При цьому український президент натякнув, що переговори щодо потенційних постачань тривають.

Президент України Володимир Зеленський натякнув, що діалог з Німеччиною щодо далекобійних ракет Taurus триває. Втім, його перебіг і деталі не обговорюватимуть у публічному просторі, сказав лідер в інтерв'ю RTL.

Коментуючи питання можливих постачань крилатих ракет Taurus, він сказав: "Ми працюємо в цьому напрямку".

Зеленський додав, що всі обговорення щодо потенційних постачань цих ракет України відбуваються конфіденційно. Про це він домовився з канцлером Фрідріхом Мерцом.

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"Є певні теми, щодо яких ми з канцлером Мерцом домовилися не обговорювати їх публічно. Я пообіцяв йому це і дотримуюся обіцянки", – сказав Зеленський.

Taurus для України

Як повідомляв УНІАН, канцлер Німеччини Мерц зробив обнадійливий натяк щодо Taurus для України. Втім, він зазначив, що для цього знадобиться кілька місяців навчання українських солдатів.

Водночас дипломат і посол України в США (2015-2019) Валерій Чалий вважає, що німецькі ракети Taurus необхідні Україні не "коли-небудь", а просто зараз. Адже у ЗСУ буде "вікно можливостей" восени, після літнього наступу російських окупантів.

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