Радари будуть куплені за кошти зі створеного Францією спецфонду підтримки України.

Влада Франції допоможе Україні придбати радари для протиповітряної оборони GM 200.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню на спільному з міністром оборони України Олексієм Резніковим брифінгу у Парижі, повідомляє "Європейська правда".

Лекорню сказав, що Резніков у грудні минулого року повідомив йому про потребу України у таких радарах. За його словами, в найближчі дні сторони мають підписати угоду про придбання цих радарів за кошти зі створеного Францією спецфонду підтримки України.

Відео дня

Він також додав, що Франція координує свої рішення з союзниками, аби забезпечувати Україні достатню кількість ракет до переданих ЗРК Crotale.

Допомога Франції

Днями президент Франції Еммануель Макрон заявив, що доручив військовому міністерству вивчити питання постачання танків Leclerc Україні.

Раніше Франція вже пообіцяла передати Україні колісні бронемашини AMX-10 RC.

В цілому Франція залишається одним з провідних постачальників зброї в Україну. Французи допомагали Україні артилерією, в тому числі самохідними гаубицями, системами ППО, бронемашинами та іншими видами озброєнь.

Вас також можуть зацікавити новини: