Вказані радари мають діапазон та радіус виявлення ворожих об'єктів - приблизно 250 кілометрів.

Українські військові отримають у своє розпорядження радари ППО GM 200, які для них закупить Франція.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону розповів, що ці радари мають певний діапазон та радіус виявлення ворожих об'єктів - приблизно 250 кілометрів.

За його словами, це допоможе українським захисникам швидше виявляти повітряні ворожі цілі та своєчасно сповіщати ППО.

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"Радіо-технічні війська це очі Повітряних сил, тому будь-яке підсилення західними радарами допоможе нам краще бачити повітряні сили та краще їх виявляти, не лише на нашій, але й на ворожій території", - пояснив Ігнат.

Війна в Україні: допомога Франції

Днями президент Франції Еммануель Макрон заявив, що доручив військовому міністерству вивчити питання постачання танків Leclerc Україні.

Раніше Париж пообіцяв також передати Україні колісні бронемашини AMX-10 RC та чергову партію самохідних артилерійських установок (САУ) CAESAR.

Днями стало відомо, що Франція та Австралія домовилися про спільну співпрацю у виробництві та постачанні 155-мм снарядів для України в рамках підтримки партнерів у протидії російській агресії.

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