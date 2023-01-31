Українські військові отримають у своє розпорядження радари ППО GM 200, які для них закупить Франція.
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону розповів, що ці радари мають певний діапазон та радіус виявлення ворожих об'єктів - приблизно 250 кілометрів.
За його словами, це допоможе українським захисникам швидше виявляти повітряні ворожі цілі та своєчасно сповіщати ППО.
"Радіо-технічні війська це очі Повітряних сил, тому будь-яке підсилення західними радарами допоможе нам краще бачити повітряні сили та краще їх виявляти, не лише на нашій, але й на ворожій території", - пояснив Ігнат.
Війна в Україні: допомога Франції
Днями президент Франції Еммануель Макрон заявив, що доручив військовому міністерству вивчити питання постачання танків Leclerc Україні.
Раніше Париж пообіцяв також передати Україні колісні бронемашини AMX-10 RC та чергову партію самохідних артилерійських установок (САУ) CAESAR.
Днями стало відомо, що Франція та Австралія домовилися про спільну співпрацю у виробництві та постачанні 155-мм снарядів для України в рамках підтримки партнерів у протидії російській агресії.