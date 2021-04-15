Тренування триватимуть до кінця травня на всій території Сумської області / фото УНІАН

У п'ятницю, 16 квітня, Служба безпеки України розпочне багатоетапні антитерористичні навчання на Сумщині.

Про це повідомили у прес-службі Сумської ОДА.

Тренування триватимуть до кінця травня на всій території області.

Читайте такожТанки, гаубиці та ЗРК: в ОРДЛО зафіксували величезне скупчення військової техніки"Особлива увага учасників навчань буде зосереджена на прикордонних районах. Служба безпеки України просить мешканців та гостей Сумщини з розумінням поставитися до необхідності проведення антитерористичних тренувань та пов'язаних з ними можливих тимчасових незручностей", - зазначають в ОДА.

Участь у навчаннях візьмуть підрозділи Служби безпеки України, Національної гвардії України, Національної поліції, Державної прикордонної служби України, Військової служби правопорядку, а також інші учасники Координаційної групи Антитерористичного центру при УСБУ в Сумській області.

"Органи місцевого самоврядування поінформовано про заплановані заходи, і вони надають повне сприяння правоохоронцям. Навчання проходитимуть в умовах максимально наближених до реальних, зокрема, з використанням бойової вогнепальної зброї, військової техніки та радіотехнічних засобів", - йдеться в повідомленні.

У межах навчань також можуть бути обмежувальні заходи на окремих територіях, у громадян можуть перевіряти документи та авто. У зв'язку з цим СБУ просить мати при собі документи, що посвідчують особу.

Антитерористичні навчання СБУ

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Автор: Катерина Комолова