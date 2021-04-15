Раніше Служба безпеки вже розгорнула масштабні навчання на Херсонщині та Харківщині.

У п'ятницю, 16 квітня, Служба безпеки України розпочне багатоетапні антитерористичні навчання на Сумщині.

Про це повідомили у прес-службі Сумської ОДА.

Тренування триватимуть до кінця травня на всій території області.

Читайте такожТанки, гаубиці та ЗРК: в ОРДЛО зафіксували величезне скупчення військової техніки"Особлива увага учасників навчань буде зосереджена на прикордонних районах. Служба безпеки України просить мешканців та гостей Сумщини з розумінням поставитися до необхідності проведення антитерористичних тренувань та пов'язаних з ними можливих тимчасових незручностей", - зазначають в ОДА.

Участь у навчаннях візьмуть підрозділи Служби безпеки України, Національної гвардії України, Національної поліції, Державної прикордонної служби України, Військової служби правопорядку, а також інші учасники Координаційної групи Антитерористичного центру при УСБУ в Сумській області.

"Органи місцевого самоврядування поінформовано про заплановані заходи, і вони надають повне сприяння правоохоронцям. Навчання проходитимуть в умовах максимально наближених до реальних, зокрема, з використанням бойової вогнепальної зброї, військової техніки та радіотехнічних засобів", - йдеться в повідомленні.

У межах навчань також можуть бути обмежувальні заходи на окремих територіях, у громадян можуть перевіряти документи та авто. У зв'язку з цим СБУ просить мати при собі документи, що посвідчують особу.

Антитерористичні навчання СБУ

Раніше повідомлялося, що 14 квітня СБУ розпочне багатоетапні антитерористичні навчання на Харківщині. Тренування триватимуть до кінця травня на всій території Харківської області із зосередженням особливої уваги на прикордонних районах.

Також Служба безпеки проводить масштабні багатоетапні антитерористичні навчання на території Херсонської області.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова