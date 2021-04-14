Служба безпеки України проводить на території Херсонської області масштабні багатоетапні антитерористичні навчання.
Читайте такожУкраїнські військові влаштували маневри з танками біля Криму (відео)Як повідомляє прес-центр СБУ, під час тренувальних заходів особлива увага приділяється морській прибережній зоні регіону, а також адмінмежі з тимчасово окупованою територією АР Крим.
У навчаннях беруть участь підрозділи СБУ, Збройних сил України, Державної прикордонної служби, Національної поліції та Держслужби спеціального транспорту.
«Заходи проводяться в умовах, максимально наближених до реальних», - йдеться у повідомленні.
Наголошується, під час відпрацювання тренувальних завдань під посиленим контролем і охороною перебувають стратегічно важливі об'єкти критичної інфраструктури Херсонщини. Насамперед це стосується морських портів, об'єктів енергопостачання, аеропорту, мостів та газовидобувних веж.
«Учасники навчань здійснюють спільні режимно-обмежувальні заходи у морських прибережних населених пунктах регіону. Тренування проводяться у суворій відповідності до вимог чинного законодавства України та з безумовним дотриманням прав і свобод людини», - зазначили у відомстві.
СБУ просить мешканців Херсонщини та гостей області з розумінням поставитися до можливих тимчасових незручностей, викликаних необхідністю проведення антитерористичних навчань.
Антитерористичні навчання СБУ
- Раніше повідомлялося, що 14 квітня СБУ розпочне багатоетапні антитерористичні навчання на Харківщині.
- Тренування триватимуть до кінця травня на всій території Харківської області із зосередженням особливої уваги на прикордонних районах.
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