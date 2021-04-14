Особлива увага приділяється морській прибережній зоні регіону, а також адмінмежі з тимчасово окупованою територією АР Крим.

Служба безпеки України проводить на території Херсонської області масштабні багатоетапні антитерористичні навчання.

Читайте такожУкраїнські військові влаштували маневри з танками біля Криму (відео)Як повідомляє прес-центр СБУ, під час тренувальних заходів особлива увага приділяється морській прибережній зоні регіону, а також адмінмежі з тимчасово окупованою територією АР Крим.

У навчаннях беруть участь підрозділи СБУ, Збройних сил України, Державної прикордонної служби, Національної поліції та Держслужби спеціального транспорту.

«Заходи проводяться в умовах, максимально наближених до реальних», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, під час відпрацювання тренувальних завдань під посиленим контролем і охороною перебувають стратегічно важливі об'єкти критичної інфраструктури Херсонщини. Насамперед це стосується морських портів, об'єктів енергопостачання, аеропорту, мостів та газовидобувних веж.

«Учасники навчань здійснюють спільні режимно-обмежувальні заходи у морських прибережних населених пунктах регіону. Тренування проводяться у суворій відповідності до вимог чинного законодавства України та з безумовним дотриманням прав і свобод людини», - зазначили у відомстві.

СБУ просить мешканців Херсонщини та гостей області з розумінням поставитися до можливих тимчасових незручностей, викликаних необхідністю проведення антитерористичних навчань.

Антитерористичні навчання СБУ

Раніше повідомлялося, що 14 квітня СБУ розпочне багатоетапні антитерористичні навчання на Харківщині.

Тренування триватимуть до кінця травня на всій території Харківської області із зосередженням особливої уваги на прикордонних районах.

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Автор: Тамара Отовська