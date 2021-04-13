Завтра в регіоні стартують багатоетапні навчання. Людей просять носити з собою документи, що посвідчують особу.

14 квітня СБУ почне багатоетапні антитерористичні навчання на Харківщині.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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Як повідомляється, тренування проходитимуть до кінця травня по всій території Харківської області із зосередженням особливої уваги на прикордонних районах.

Навчання проходитимуть в умовах максимально наближених до реальних, у тому числі з використанням бойової вогнепальної зброї, військової техніки і радіотехнічних засобів.

"У межах навчань передбачено проведення обмежувальних заходів на окремих територіях, можливість перевірки документів громадян, догляду автомобільного транспорту. Тому СБУ просить громадян мати при собі документи, що посвідчують особу", - йдеться у повідомленні.

СБУ просить вибачення за тимчасові незручності і просить харків’ян та гостей області з розумінням поставитися до необхідності проведення антитерористичних тренувань.

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Автор: Катерина Лиманська