14 квітня СБУ почне багатоетапні антитерористичні навчання на Харківщині.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
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Як повідомляється, тренування проходитимуть до кінця травня по всій території Харківської області із зосередженням особливої уваги на прикордонних районах.
Навчання проходитимуть в умовах максимально наближених до реальних, у тому числі з використанням бойової вогнепальної зброї, військової техніки і радіотехнічних засобів.
"У межах навчань передбачено проведення обмежувальних заходів на окремих територіях, можливість перевірки документів громадян, догляду автомобільного транспорту. Тому СБУ просить громадян мати при собі документи, що посвідчують особу", - йдеться у повідомленні.
СБУ просить вибачення за тимчасові незручності і просить харків’ян та гостей області з розумінням поставитися до необхідності проведення антитерористичних тренувань.
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