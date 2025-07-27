Окрім танка, на відео можна бачити машину управління, побудовану на шасі Т-72 або Т-90.

У Росії вперше помітили танк, який є частиною опціонально безекіпажного штурмового комплексу "‎Штурм"‎ на базі радянського танка Т-72. Про це повідомляє "‎Мілітарний"‎.

Про те, що фахівці російського "Уралвагонзаводу" створюють робототехнічний комплекс на базі Т-72, гендиректор УВЗ Олександр Потапов розповів на полях виставки ADEX у 2018 році. Довгий час стан проєкту залишався невідомим.

На представленому зараз відео танком керує власний екіпаж. Також можна бачити машину управління. Раніше повідомлялося, що командний пункт зможе керувати взводом бойових машин у радіусі трьох кілометрів.

Передбачається, що бойові роботи в умовах дистанційного керування зможуть розганятись до 40 км/год.

Окрім можливості використовуватися в безпілотному режимі, головною особливістю танка є 125 мм гармата з укороченим стволом, яка призначена для застосування в умовах міської забудови.

Передбачається, що танк зможе виступати в якості "‎передового ешелону бойового порядку"‎. Він повинен виявляти розташовані в місті вогневі засоби та знищувати їх.

Загалом в рамках проєкту росіяни хочуть створити чотири типи бойових машин:

• Машина № 1 (масою до 50 т). Має 125-міліметрову гармату Д-414 з укороченим до 4000 мм стволом;

• Машина № 2. Повинна отримати блоки пускових установок реактивних вогнеметів РПО-2 "Шмель" та допоміжний 7,62 мм кулемет ПКТМ;

• Машина № 3. Має бойовий модуль з двох 30-міліметрових автоматичних гармат 2А42, ПКТМ та РПО-2 "Шмель";

• Машина № 4. Повинна отримати некеровані 220 мм термобаричні ракети, аналогічні тим, які використовують для вогнеметної системи ТОС-1А.

Крім того, росіяни хочуть створити спеціальний БТР-Т для групи охорони.

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Цікаво, що принаймні деякі автори розглядають "‎Штурм"‎ як заміну для важкої гусеничної платформи "‎Армата"‎, розробка якої завершилася майже повним провалом.

Раніше у Головному управлінні розвідки МО України повідомили, що станом на 2024 рік росіяни виготовили лише близько 20 танків Т-14 на базі платформи "Армата". Всі ці машини належать до дослідної партії.

Нещодавно повідомлялось, що Москва хоче врятувати мертвонароджений проєкт та пропонує Індії придбати ліцензію на нього.

З огляду на це, а також на історію створення платформ "Бумеранг" та "Курганець-25", не можна виключати, що "‎Штурм"‎ виявиться таким самим розпилом бюджету та у підсумку завершиться нічим.

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