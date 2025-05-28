Він каже, що не отримував сигналів про можливі зміни у позиції партнерів.

Президент України Володимир Зеленський планує особисто обговорити з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом інформацію про те, що партнери зняли заборону на застосування західних засобів дальнього ураження по території Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, під час зустрічі з журналістами, яка відбулася 27 травня, президента попросили прокоментувати це питання, оскільки від канцлера і віцеканцлера Німеччини прозвучали відмінні заяви з цього приводу. Зеленський відповів, що йому нічого невідомо про це:

"Ми в дуже хороших відносинах із новим канцлером Мерцем. Я йому вдячний за зустріч, за приїзд, за цей візит. У нас є речі, які ми не змогли проговорити, тому що у нас не було довгого формату тет-а-тет. І ми з ним домовилися, що прийде момент, я приїду з візитом в Берлін, і ми проговоримо. Серед всіх питань є і ті, про які ви говорите, але я жодних змін щодо сигналів не чув. Зможу, напевно, щось відповісти після зустрічі".

Дозвіл бити вглиб Росії

Як повідомляв УНІАН, днями німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Велика Британія, Франція, Німеччина та Сполучені Штати Америки вже скасували для України обмеження на використання західної зброї для ударів по військових об’єктах на території Росії.

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Однак згодом міністр фінансів і віцеканцлер Ларс Клінґбайль спростував цю інформацію, наголосивши, що жодних нових домовленостей не було, і чинними залишаються ті правила, які діяли за попереднього уряду Олафа Шольца.

Попри це, вчора Мерц повторив свою позицію, запевнивши, що рішення про скасування обмежень було ухвалене ще кілька місяців тому.

Нагадаємо, раніше німецькі ЗМІ повідомили, що український президент у середу відвідає Берлін. У нього заплановані зустрічі з канцлером Фрідріхом Мерцом та президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

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