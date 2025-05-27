За його словами, рішення ухвалили вже давно.

Партнери України ухвалили рішення про зняття обмежень на далекобійні удари по Російській Федерації ще декілька місяців тому.

Як передає Bloomberg, про це під час візиту до Фінляндії заявив німецький канцлер Фрідріх Мерц. За його словами, для зброї від Німеччини, Великої Британії, Франції та США більше немає жодних обмежень, тому Україна може захищати себе, атакуючи військові позиції і в Росії:

"Наскільки мені відомо, і як я повідомив вчора, країни, які мали обмеження на дальність [ударів], відмовилися від них. Я описав те, що відбувалося протягом місяців, а саме, що Україна має право використовувати зброю, яку отримує, навіть за межами своїх кордонів".

Видання зазначає, що серед озброєння, яке Німеччина передає Україні й яке теоретично може застосовуватись для ударів по цілях за межами російського кордону, є броньовані самохідні гаубиці та реактивна система залпового вогню MARS II з дальністю до 84 кілометрів.

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Дозвіл на удари вглиб Росії

Нагадаємо, заява канцлера Мерца про те, що чотири країни більше не обмежують далекобійність ударів по Росії, викликала хвилювання у Російській Федерації.

Водночас у самій Німеччині вже встигли спростувати слова канцлера. Зокрема, міністр фінансів Ларс Клінґбайль заявив, що не існує жодної нової угоди з цього приводу.

Наразі невідомо, чи планує Німеччина передати Україні крилаті ракети Taurus, які мають дальність до 500 кілометрів і можуть вражати стратегічні об'єкти в глибокому тилу Росії.

Мерц раніше висловлював підтримку такому кроку, але в коаліції тривають дискусії з цього приводу. Також німецький уряд повідомив, що більше не буде коментувати можливу передачу цих ракет Україні.

Росія вже засудила рішення Берліна, назвавши його "небезпечним" і таким, що "перешкоджає мирним зусиллям".

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