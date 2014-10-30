У Казахстані порушили кримінальні справи проти своїх громадян, які воюють на Донбасі

Також у повідомленні наголошується, що в Генпрокуратурі обізнані про ряд громадян Казахстану, які беруть участь в бойових діях на території Афганістану, Іраку і Сирії, пише Росбалт.

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За даними фактами у країні порушено і розслідуються кримінальні справи, по деяким з яких вже є обвинувальні вироки суду.

"Разом з тим, в даний час спроби виїзду наших громадян за кордон у так звані гарячі точки, в тому числі за допомогою осіб, що займаються вербуванням і відправкою бажаючих в зону бойових дій, тривають", - зазначили в прокуратурі Казахстану.

У відомстві нагадали, що, згідно з Кримінальним кодексом Республіки Казахстан, за найманство (вербування, навчання, фінансування найманця, а також його використання та участь у збройних конфліктах) загрожує відповідальність аж до довічного позбавлення волі.

Додамо, що в бойових діях на Сході України беруть участь громадяни РФ і країн ЄС - як на стороні повстанців, так і на стороні українських військових.