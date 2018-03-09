Обама планує вести власне шоу на Netflix

Екс-президент США веде переговори зі стрімінговою компанією Netflix. В майбутньому шоу планується участь як Барака Обами, так і його дружини.

Екс-президент США Барак Обама веде переговори з компанією Netflix про створення власного шоу.

Про це повідомляє в п'ятницю, 9 березня, газета The New York Times з посиланням на обізнані джерела, пише DW.

За інформацією співрозмовників видання, поки переговори носять попередній характер, і формат передачі ще не визначений. Однак відомо, що обговорюється участь у шоу не тільки самого колишнього глави Білого дому, але і його дружини Мішель.

Відзначається, що в планованому шоу Обама не збирається коментувати дії нинішнього президента США Дональда Трампа. В основу передачі планується покласти "надихаючі історії", які будуть висвітлювати колишній президент і його дружина.

Головними темами передачі повинні стати проблеми, які займали Барака Обаму під час перебування у влади: реформа охорони здоров'я, міграція, проблеми глобального потепління, виборче право. Крім того, Мішель Обама може просувати свою улюблену тему про питання правильного і здорового харчування.

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"Протягом всього свого життя вони піднімали історії про людей, які намагалися непомітно змінити світ на краще. Розглядаючи свої майбутні особисті плани, вони продовжують шукати нові способи допомоги тим, хто хоче поділитися своїми історіями", - заявив в інтерв'ю виданню старший радник колишнього президента Ерік Шульц.

За інформацією The New York Times, Netflix буде оплачувати колишньому президенту ексклюзивний контент, але про яку суму йде мова, поки невідомо. Показувати шоу Обами будуть виключно на найбільшій у світі стрімінговій платформі. За інформацією NYT, Apple і Amazon, які також володіють власними стрімінговими сервісами, зацікавлені в переговорах з Обамою про співпрацю.

Видання зазначає, що після відходу з Білого дому Обама веде "непомітний" спосіб життя, рідко виявляє публічну активність і зайнятий написанням мемуарів.