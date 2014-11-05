Республіканці перемогли на виборах у Конгрес США
07:26, 05 листопада 2014Світ
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Республіканська партія США здобула перемогу на виборах у штаті Північна Кароліна і отримала шосте місце в сенаті, необхідне для контролю над верхньою палатою конгресу.
REUTERS
Передвиборна гонка в Північній Кароліні стала найдорожчою в історії виборів в сенат, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Раніше республіканці забезпечили собі п'ять місць у палаті, здобувши перемогу в штатах Монтана, Південна Дакота, Колорадо, Західна Вірджинія і Арканзас.
У той же час демократи залишили за собою важливий штат Нью-Гемпшир.
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Американські ЗМІ прогнозували, що республіканці збережуть і зміцнять контроль над палатою представників.
Республіканці отримали більшість у Сенаті
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