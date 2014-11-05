Республіканці перемогли на виборах у Конгрес США

Передвиборна гонка в Північній Кароліні стала найдорожчою в історії виборів в сенат, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Раніше республіканці забезпечили собі п'ять місць у палаті, здобувши перемогу в штатах Монтана, Південна Дакота, Колорадо, Західна Вірджинія і Арканзас.

У той же час демократи залишили за собою важливий штат Нью-Гемпшир.

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Американські ЗМІ прогнозували, що республіканці збережуть і зміцнять контроль над палатою представників.