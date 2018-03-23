Екс-модель Playboy про секс з Трампом: він спробував заплатити мені

За словами Карен, вона говорила з Трампом протягом двох годин, після чого у них був секс.

Екс-модель Playboy Карен Макдугал розповіла про свою близькість з президентом США Дональдом Трампом у 2006-2007 роках.

За її словами, вона познайомилася з Трампом на вечірці в особняку Playboy в 2006 році, після якої у них був секс, передає CNN.

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"Після того, як ми переспали, він спробував заплатити мені", - каже Макдугал. Вона додала, що таке ставлення з боку Трампа засмутило її, вона навіть плакала.

"Я повернулася додому в жахливому стані і заплакала. Мені було дуже сумно", - розповіла Макдугал.

Як повідомляли ЗМІ, раніше екс-модель Playboy подала в суд з вимогою дозволити їй розповідати про її стосунки з Трампом.