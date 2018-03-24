Британські поліцейські обшукують компанію, причетну до витоку особистих даних із Facebook (відео)
02:23, 24 березня 2018Світ
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Обшуки в компанії Cambridge Analytica проводять 18 поліцейських.
Компанія Cambridge Analytica співпрацювала з передвиборчим офісом президента США Дональда Трампа / фото news.sky.com
Поліція Британії почала обшуки в компанії Cambridge Analytica, яка викрала особисті дані понад 50 млн користувачів.
Про це повідомляє телеканал Sky News.
За даними журналістів, обшуки в Cambridge Analytica проводять 18 поліцейських.
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Раніше уповноважений з питань інформації Британії вимагав, щоб компанія відкрила доступ до британського офісу. У п'ятницю, 23 березня, цю вимогу було задоволено верховним судом країни.
Компанія Cambridge Analytica співпрацювала з передвиборчим офісом президента США Дональда Трампа і була одним з фігурантів у розслідуванні так званого "російського втручання" в президентські вибори Сполучених штатів в 2016 році.
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