Померла перша в історії переможниця "Євробачення"
23:59, 24 березня 2018Світ
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Ліз Ассіа, яка перемогла на першому в історії пісенному конкурсі "Євробачення" в 1956 році, померла у віці 94 років.
У 1956 році Ассіа перемогла на першому конкурсі "Євробачення" / iPress
Померла швейцарська співачка Ліз Ассіа, яка перемогла на першому в історії пісенному конкурсі "Євробачення" в 1956 році.
Таке повідомлення з'явилося на сайті конкурсу.
Як зазначається, співачка померла у віці 94 років. У 1956 році вона перемогла на першому конкурсі "Євробачення", який проходив у Швейцарії, з піснею Refrain.
Як повідомляв УНІАН, помер письменник Філіп Керр.
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