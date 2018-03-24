Померла перша в історії переможниця "Євробачення"

Ліз Ассіа, яка перемогла на першому в історії пісенному конкурсі "Євробачення" в 1956 році, померла у віці 94 років.

Померла швейцарська співачка Ліз Ассіа, яка перемогла на першому в історії пісенному конкурсі "Євробачення" в 1956 році. Таке повідомлення з'явилося на сайті конкурсу. Як зазначається, співачка померла у віці 94 років. У 1956 році вона перемогла на першому конкурсі "Євробачення", який проходив у Швейцарії, з піснею Refrain. Як повідомляв УНІАН, помер письменник Філіп Керр.

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