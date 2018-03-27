Пожежа у Кемерові: з'явилося відео зі згорілого ТЦ

За останніми даними, під час пожежі у Кемерові загинули 64 людини, серед загиблих багато дітей.

У мережі опублікували відео із кемеровського торгового центру "Зимова вишня", який згорів.

Як можна побачити на записі, будівля повністю залита водою, а дах обвалився. На кадрах видно, як рятувальники розчищають завали.

Як повідомляв УНІАН, вдень 25 березня в Кемерово загорівся торговельно-розважальний центр «Зимова вишня». За останніми даними, загинули 64 людини, серед загиблих багато дітей.

За версією СК РФ, співробітник охорони згорілого торгово-розважального центру при отриманні сигналу про пожежу відключив систему оповіщення, пожежні входи в будівлі були заблоковані.

Наразі затримані і допитані 4 підозрюваних, серед них - технічний директор компанії-власника будівлі, орендар приміщення, в якому, імовірно, був епіцентр загоряння, співробітник і керівник організації, що займалася обслуговуванням пожежної сигналізації. Вилучається необхідна документація.