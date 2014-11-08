Батальйон країн Балтії приєднається до Сил швидкого реагування НАТО
01:26, 08 листопада 2014Світ
0 0
Головнокомандувачі збройними силами Литви, Латвії та Естонії домовилися виділити в 2016 році на чергування у Силах швидкого реагування НАТО спільний тристоронній батальйон чисельністю близько тисячі військовослужбовців.
Батальйон країн Балтії приєднається до Сил швидкого реагування НАТО / NATO.int
Про це повідомили в литовському оборонному відомстві, пише DELFI.
Ці плани головкоми ВС Естонії, Латвії і Литви Ріхо Терас, Раймондс Граубе і Йонас Вітаутас Жукас обговорили на латвійському полігоні Адажи.
Зустрічі главкомів ЗС країн Балтії проводяться два рази в рік, наступного року ці зустрічі плануються в Литві.
Читайте такожУ НАТО назвали свої війська "повільними" та анонсували створення нового елітного підрозділу
Додамо, що країни Балтії мають намір взяти участь у місії НАТО Resolute Support в Афганістані, яка почнеться в 2015 році. Для навчання афганських силовиків на півночі країни Литва, Латвія і Естонія направлять близько 100, 30 і 25 солдатів відповідно.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter