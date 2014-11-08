Батальйон країн Балтії приєднається до Сил швидкого реагування НАТО

Про це повідомили в литовському оборонному відомстві, пише DELFI.

Ці плани головкоми ВС Естонії, Латвії і Литви Ріхо Терас, Раймондс Граубе і Йонас Вітаутас Жукас обговорили на латвійському полігоні Адажи.

Зустрічі главкомів ЗС країн Балтії проводяться два рази в рік, наступного року ці зустрічі плануються в Литві.

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Додамо, що країни Балтії мають намір взяти участь у місії НАТО Resolute Support в Афганістані, яка почнеться в 2015 році. Для навчання афганських силовиків на півночі країни Литва, Латвія і Естонія направлять близько 100, 30 і 25 солдатів відповідно.