Британія назвала "збоченою" ідею спільного з РФ розслідування отруєння Скрипаля

Європейський Союз оприлюднив заяву, в якій закликав Росію дати відповіді на всі питання Великобританії та співпрацювати з ОЗХЗ в розслідуванні справи.

Виконавча рада Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) на заклик Росії зібралася на позачергове засідання в середу, 4 квітня, задля обговорення отруєння подвійного агента Сергія Скрипаля.

Як передає DW.com, під час цієї зустрічі британська сторона назвала ідею спільного з Росією розслідування справи Скрипаля "збоченою".

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"Це тактика задля відвернення уваги, і ще більше дезінформації виробляється для того, щоб ухилитися від запитань, на які російська влада повинна відповісти", - цитує британську делегацію інформагенція dpa.

При цьому Європейський Союз оприлюднив заяву, в якій закликав Росію дати відповіді на всі питання Великобританії та співпрацювати з ОЗХЗ в розслідуванні справи. У цей же день офіційний Берлін підтвердив, що залишається при своїй попередній позиції солідарності з Лондоном. "Нічого не змінилося, - заявила речниця уряду ФРН Ульріке Деммер (Ulrike Demmer). - Ми поділяємо погляд Великобританії, що є дуже імовірним, що за всім цим стоїть Росія".

Як повідомлялося, напередодні вчені з центру біологічних і хімічних озброєнь у Портон-Даун підтвердили, що речовина, якою отруїли Скрипаля і його доньку, належала до групи радянських нервово-паралітичних речовин, однак спеціалісти не змогли підтвердити, що отруту виробили саме в Росії.