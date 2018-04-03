Дослідження підтвердило, що Скрипаля і його дочку отруїли речовиною класу "Новачок"

Виготовлення цієї речовини припускає надзвичайно високу технологічність, яка доступна тільки на потужностях державного рівня.

Фахівці британської хімічної лабораторії Портон-Даун змогли підтвердити, що речовина, якою в Солсбері отруїли колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочку, була бойовою отруйною речовиною класу "Новачок".

Як передає Російська служба Бі-бі-сі, глава лабораторії Гері Ейткенхед в інтерв'ю телеканалу Sky News заявив, що для встановлення країни походження недостатньо одного хімічного аналізу - необхідні й інші дані, в тому числі засновані на інформації від розвідки. Такі дані повинні бути у британського уряду.

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"Ми не встановили конкретне джерело, але ми надали наукову інформацію уряду, який, в свою чергу, використовував інші джерела, щоб прийти до висновку, до якого прийшов", - пояснив він.

Ейткенхед зазначив, що вчені змогли ідентифікувати отруту як "Новачок", з'ясувати, що це було бойова отруйна речовина нервово-паралітичної дії. "Ця отрута походила з тієї ж родини, це була бойова отруйна речовина, але говорити, де саме вона була виготовлена - це вже не наша робота", - сказав він.

При цьому глава лабораторії підтвердив, що виготовлення цієї речовини припускає надзвичайно високу технологічність, яка доступна тільки на потужностях державного рівня. За словами Ейткенхеда, проти речовин класу "Новачок" антидоту немає.

Припущення про можливу наявність у лабораторії запасів або розробок цієї речовини, що висловлювалися у Росії, він коментувати не став, але категорично відкинув можливість того, що Сергія і Юлію Скрипаль могли отруїти з допомогою "Новачка" з Портон-Дауна.

"Це неможливо, щоби щось подібне могло бути вироблено в нашій лабораторії або покинути її стіни", - заявив Эйткенхед.

У свою чергу Організація по забороні хімічної зброї вранці 4 квітня повинна зібратися на спеціальну зустріч у Гаазі. Зустріч проводиться на прохання російського представника при організації Олександра Шульгіна і пройде за зачиненими дверима.

Зараз експерти ОЗХО також вивчають речовину, якою отруїли Скрипалів.

Як повідомляв УНІАН, Лавров побачив в отруєнні Скрипаля вигоду для британського уряду.